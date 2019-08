O Ministério da Cultura da França alertou nesta quarta-feira que ainda há um "risco persistente" de desabamento da Catedral de Notre Dame, atingida por um incêndio de grandes proporções em abril deste ano.

A recente onda de calor que atingiu a França e toda a Europa, segundo o governo do país, provocou a queda de pedras da abóbada da catedral, o que destaca a necessidade de reiniciar as obras de recuperação em Notre Dame, interrompidas no último dia 25 de julho.