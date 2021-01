O primeiro-ministro da França, Jean Castex. EFE/THOMAS COEX/POOL MAXPPP OUT

O primeiro-ministro da França, Jean Castex, anunciou nesta quinta-feira um endurecimento do toque de recolher em todo o país, antecipado das 20h para as 18h, de modo a evitar uma piora da situação epidemiológica e a propagação de novas variantes mais contagiosas do coronavírus Sars-CoV-2, causador da covid-19.

A medida, que havia sido aplicada nas últimas semanas em 25 dos 100 departamentos do país, será adotada a partir de sábado e valerá por pelo menos duas semanas em todo o território nacional. A incidência do novo coronavírus na França é de 187,8 casos a cada 100 mil habitantes nos últimos sete dias.