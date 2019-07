A França aplicará um imposto sobre empresas de tecnologia apesar das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de responder com a imposição de tarifas sobre o vinho francês, e espera chegar a um acordo com Washington durante a cúpula do G7 no fim de agosto.

O ministro de Economia e Finanças da França, Bruno Le Maire, lembrou neste sábado em entrevista à imprensa que a taxa conhecida como "GAFA" (acrônimo de Google, Apple, Facebook e Amazon) "não está dirigida apenas para empresas americanas, mas também afetará companhias europeias e chinesas".