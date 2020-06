Os dados serão utilizados para um relatório oficial no último trimestre do ano que vem, e o objetivo é recolocar o abuso sexual infantil no centro dos debates e entender como essas questões têm sido tratadas. EFE/Arquivo

A comissão independente criada para investigar casos de pedofilia dentro da Igreja Católica na França calcula que houve pelo menos 3 mil vítimas de abuso sexual infantil na instituição desde 1950 até hoje.

Segundo um porta-voz do grupo de investigação, o número provisório de vítimas corresponde às queixas recebidas nos últimos meses, com 5,3 mil depoimentos no total, embora em algumas ocasiões com pessoas afetadas que ligaram em relação a vários casos. O presidente da comissão, Jean-Marc Sauvé, declarou em entrevista coletiva virtual que o número de agressores é de pelo menos 1,5 mil.