A França registrou 574 mortes a mais nesta segunda-feira, em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, elevando o total para 14.967, segundo dados apresentados pelo Ministério da Saúde do país.

Do total de óbitos, 9.588 aconteceram em hospitais, enquanto 5.379 em residências.

A quantidade de casos registrados aumentou em 2.673, elevando a quantidade para 98.076.

As autoridades do país mostraram otimismo diante da redução, pelo quinto dia consecutivo, o número de pacientes internados em unidades de terapia intensiva sofreu redução, hoje, em 24, reduzindo o total para 6.821.

Em hospitais franceses, estão internadas 32.113 pessoas, o que representa aumento de 287.

O Departamento de Saúde, apesar dos sinais considerados positivos no combate à pandemia, garantiu que o impacto segue intenso no país e, por isso, pediu que a população se mantenha "vigilante, mobilizada e prudente".

CONFINAMENTO PRORROGADO.

Nesta segunda-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou a prorrogação das regras atuais de "confinamento rígido" até 11 de maio, data após a qual creches e escolas serão reabertas "progressivamente".

Em pronunciamento à nação em emissoras de rádio, Macron reiterou a natureza progressiva da liberação do confinamento, que será baseada em testes em massa. De acordo com o presidente francês, eles estarão disponíveis para todas as pessoas com sintomas do coronavírus.

Ele também deu algumas pistas sobre os estabelecimentos comerciais que não poderão voltar à normalidade na nova fase que será aberta a partir de 11 de maio, como bares, cafés, restaurantes e hotéis, e apontou que os grupos mais sensíveis à doença, como os idosos ou pessoas com doenças crônicas, terão que permanecer confinados por mais tempo. EFE

