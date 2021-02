As autoridades da França foram encarregadas de fazer cumprir as novas restrições às viagens do exterior devido à Covid-19, que se somam aos controles de fronteira com seus vizinhos europeus que o país havia reforçado no início de novembro devido ao risco terrorista.

Desde o último domingo, as viagens entre a França e qualquer país fora do Espaço Econômico Europeu (países da UE, Andorra, Islândia, Liechtenstein, Mônaco, Noruega, São Marino, Suíça e Vaticano) estão proibidas em qualquer direção.