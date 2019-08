O presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu nesta terça-feira o papel de seu país como "potência de equilíbrio" com flexibilidade para adotar as próprias posições e não-alinhada com os Estados Unidos, um de seus principais aliados.

Macron fez essa comparação no pronunciamento habitual de volta das férias diante dos embaixadores franceses reunidos em Paris. "Não somos uma potência alinhada", embora os Estados Unidos sejam um aliado "importante".