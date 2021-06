O exército francês matou no norte do Mali um líder da organização jihadista Al Qaeda no Magrebe Islâmico (AQIM), responsável pelo sequestro e assassinato em novembro de 2013 de dois jornalistas franceses, informou nesta sexta-feira a ministra da Defesa da França, Florence Parly.

Em nota à imprensa, Parly indicou que a operação ocorreu em 5 de junho e terminou com a morte de Baye ag Bakabo e três outros terroristas que, segundo suas informações, iriam atacar um enclave administrado pelo batalhão chadiano da missão das Nações Unidas no país (Minusma).