A França decidiu doar mais 10 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca e de Pfizer/BioNTech para os países da União Africana (UA), como parte de seu compromisso de compartilhar pelo menos 60 milhões de doses até o final do ano.

As vacinas, afirmou o comunicado do governo francês, serão entregues nos próximos três meses como parte da iniciativa do Fundo Africano de Aquisição de Vacinas (Avat, na sigla em inglês) lançado pela UA e do mecanismo Covax, promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) entre outros, para garantir o acesso global às vacinas.