Os governos de França e Espanha entraram em acordo nesta segunda-feira para criar uma comissão conjunta de preparação para a celebrar, em 2023, do 50º aniversário da morte do artista espanhol Pablo Picasso, que morreu na cidade francesa de Mougins, em 8 de abril de 1973.

De acordo com declaração oficial do presidente francês, Emmanuel Macron, e do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, Picasso foi a "encarnação franco-espanhola da nossa história europeia".