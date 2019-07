A madrugada desta quinta-feira foi a mais quente na França desde que há registros, segundo os serviços meteorológicos, que esperam que nesta tarde os termômetros superem as máximas temperaturas em várias cidades do norte do país, começando pela capital Paris.

Em seu site, a Météo France explicou que a temperatura mínima durante a noite foi de 21,4 graus nas 30 estações usadas como referência nacional, um décimo a mais que o nível mais elevado constatado até agora em 14 de agosto de 2003.