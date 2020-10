8 out 2020

EFE Paris 8 out 2020

O governo da França pode anunciar ainda nesta quinta-feira o endurecimento de medidas restritivas contra a propagação do novo coronavírus, diante de uma aceleração no contágio e no número de mortes provocadas pela Covid-19.

Ontem, a Agência de Saúde Pública divulgou que foram registrados mais 18.746 casos de infecção pelo patógeno, contra 10.489 contabilizados na véspera. A alta deixou as autoridades do país em alerta.