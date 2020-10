O governo da França quer que as redes sociais levem mais a sério a luta para conter as mensagens de ódio que circulam em suas plataformas, pois considera que elas tiveram um papel relevante no ataque jihadista da última sexta-feira, que culminou com o assassinado do professor Samuel Paty.

A ministra da Cidadania, Marlène Schiappa, disse nesta terça-feira que "as redes sociais por enquanto não levaram a sério, até agora, o que está acontecendo com o discurso de ódio on-line", em entrevista à emissora "RTL", pouco antes de uma reunião em que recebeu os responsáveis por algumas dessas redes na França, como Twitter, Facebook e Snapchat.