O governo da França anunciou nesta quinta-feira o fechamento do comércio não essencial e a proibição de deslocamentos entre diferentes regiões em 16 departamentos do país, incluindo Paris, que somam quase um terço da população nacional.

As novas medidas, que serão aplicadas a partir da meia-noite de sexta-feira e valerão por pelo menos quatro semanas, buscam limitar a progressão do coronavírus Sars-CoV-2, causador da covid-19, principalmente no norte do país.