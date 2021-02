A Agência Nacional de Segurança dos Sistemas de Informação da França (Anssi) declarou nesta segunda-feira que um ataque cibernético, cujo 'modus operandi' coincide com o do grupo russo hacker Sandworm, afetou várias empresas do país entre o final de 2017 e 2020.

A campanha foi dirigida contra o software de monitoramento Centreon, uma ferramenta que permite monitorar aplicativos, redes e sistemas e também poderia ser utilizada pelo sistema operacional Linux, disse a agência em um relatório.