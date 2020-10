27 out 2020

EFE Paris 27 out 2020

As forças de ordem da França impuseram 14.620 multas pelo descumprimento do toque de recolher obrigatório, que começou no último dia 17 e foi estendido uma semana depois para 46 milhões de pessoas entre 21h e 6h.

O número foi anunciado nesta terça-feira pelo ministro do Interior, Gérald Darmanin, em entrevista à emissora "France Inter", onde considerou que o toque de recolher "é muito bem respeitado", e lembrou que são 12 mil policiais e gendarmes tratando desta questão.