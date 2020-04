O governo da França decidiu, a partir desta sexta-feira e até 11 de maio, limitar a venda de substitutos da nicotina em farmácias e suspender a comercialização pela internet, para garantir abastecimento aos ex-fumantes, enquanto aguarda os estudos sobre o possível efeito positivo contra o novo coronavírus.

O decreto com as restrições foi publicado dias depois do órgão que reúne os hospitais públicos de Paris (AP-HP) apresentou um ensaio clínico em que utilizou adesivos de nicotina, observando que o percentual de pacientes com coronavírus que são fumantes é anormalmente baixo.

Os pesquisadores que lideram o estudo partem da hipótese que a substância poderia frear o avanço do vírus, ao impedir a aderência dele nas células.

O governo apontou que o decreto visa garantir os estoques nas farmácias e evitar riscos à saúde que poderiam estar relacionados com o consumo excessivo ou mau uso da nicotina pela população.

A partir de agora, o número de caixas que o paciente pode comprar, estará escrito própria receita médica.

Nos próximos dias, o hospital Pitié-Salpêtrière, no sul da capital, irá começar a testar o uso dos adesivos nas equipes médicas, de maneira preventiva, e também em pacientes hospitalizados, inclusive, em unidades de terapia intensiva.

O diretor-geral de Saúde da França, Jérôme Salomon, por sua vez, lançou um alerta e pediu para não-fumantes não usem a substância sem correto acompanhamento médico.

"Não devem utilizá-los de maneira alguma, porque há muitos efeitos, como vômitos, náuseas e a possibilidade de se viciar", disse.