O governo da França anunciou nesta sexta-feira que vai manter a rejeição ao acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) devido a questões ambientais.

O gabinete do primeiro-ministro Jean Castex informou em comunicado que a UE deveria continuar as negociações com o Mercosul para garantir três pontos: acabar com o desmatamento, respeitar os acordos climáticos de Paris e fazer com que os produtos importados procedentes dos países do Mercosul cumpram as normas europeias de saúde e ambientais.