O governo da França anunciou nesta segunda-feira uma ajuda excepcional de 200 euros (cerca de R$ 1,2 mil) a 800 mil jovens com menos de 25 anos de idade que estão em situação precária como resultado da crise causada pela Covid-19.

Esse dinheiro será entregue no início de junho a estudantes que perderam seu emprego ou estágio e àqueles que se encontram isolados em departamentos e territórios, sem a possibilidade de retornar a seus locais de origem, explicou o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe.

Em meados de junho, esse valor será recebido por menores de 25 anos, também em situação precária ou modesta, que já se beneficiam de subsídios à habitação.

"Alguns foram condenados a uma situação dramática", disse o premier, ao apresentar no Senado o plano de descalonamento com que a França começará a voltar ao normal após o final do confinamento, no próximo dia 11.

Édouard Philippe admitiu que o confinamento iniciado em 17 de março se justificava pela emergência de saúde, mas destacou que seu custo social, humano e econômico é "colossal", portanto, mantê-lo implicaria "quebrar o motor econômico" do país.

A apresentação do plano aos senadores segue a feita na Assembleia Nacional, no dia 28 de abril, onde o partido do governo é majoritário e o roteiro recebeu 368 votos a favor, 100 contra e 103 abstenções.

Por outro lado, no Senado, o grupo tem apenas 23 dos 348 senadores. EFE

