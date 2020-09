O Ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, criticou nesta quinta-feira as punições anunciadas pelos Estados Unidos contra o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional (ICC), Fatou Bensouda, e pediu ao país que as retire.

"A França reafirma seu apoio inabalável ao Tribunal Penal Internacional e seu pessoal, bem como à independência da justiça, e apela aos Estados Unidos para que retirem as medidas anunciadas", declarou Le Drian em comunicado.