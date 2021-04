O governo da França anunciou nesta quarta-feira que irá prorrogar até a próxima segunda a suspensão dos voos com o Brasil, para evitar a expansão da variante brasileira da Covid-19, considerada particularmente perigosa.

"Levando em consideração a situação sanitária no Brasil, as viagens de pessoas entre os dois países estão proibidas até 19 de abril de 2021 (...), exceto as viagens necessárias para o transporte de mercadorias", diz o decreto publicado hoje no Diário Oficial da França.