Impedir que as principais empresas de tecnologia do mundo driblem o pagamento de milhões em impostos ao estabelecer domicílio fiscal fora do país onde os serviços são prestados é um dos principais objetivos do governo da França, que preside a cúpula do G7 que será realizada entre sábado e segunda-feira na cidade de Biarritz.

Parte da ofensiva do governo de Emmanuel Macron contra as gigantes tecnológicas mundiais, o assunto já foi discutido entre os membros do bloco, formado por França, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, Itália e Canadá.