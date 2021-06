Representantes do setor de casas noturnas durante uma entrevista coletiva após uma reunião com o presidente da França, Emmanuel Macron, e ministros nesta segunda-feira. EFE/LUDOVIC MARIN/POOL

O governo da França anunciou nesta segunda-feira a reabertura das discotecas para o próximo dia 9 de julho, sem a obrigatoriedade do uso de máscaras e com capacidade de 75% no interior e 100% no exterior, mas com a condição que o público apresente teste negativo ou um certificado de vacinação.

A decisão foi anunciada publicamente após uma reunião no Palácio do Eliseu entre o presidente Emmanuel Macron e representantes do setor de casas noturnas, que pediam a reabertura das instalações após 15 meses de fechamento.