A França registrou 351 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para um total de 27.425 vítimas desde o início da pandemia, dos quais mais de 10 mil ocorreram em casas de repouso e centros de dependência, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira pelas autoridades locais.

Do número total de mortes, 10.201 ocorreram nesses centros de dependentes e as outras 17.224 em hospitais, informou o comunicado do Ministério da Saúde francês.

A França, que iniciou o processo de flexibilização das medidas de confinamento na última segunda-feira, tem 20.463 pessoas hospitalizadas infectadas com o novo coronavírus, 2.299 delas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Embora tenha havido 52 novas internações de pacientes em estado grave nas últimas 24 horas, o saldo líquido diário entre admissões em hospitais e altas na UTI permanece negativo, com menos 129 pessoas.

As autoridades de saúde voltaram a pedir para que a população permaneça em alerta e respeite a distância social e outras medidas de precaução, pois enfatizaram que a epidemia permanece ativa no país. EFE

