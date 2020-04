O número de mortes na França em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, subiu em 389 e atingiu o total de 22.245, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira pelas autoridades de saúde do país.

Dos óbitos registrados de ontem para hoje, 305 aconteceram em hospitais, elevando a quantidade desde o início da crise para 13.852. Outras 8.393 pessoas faleceram em asilos ou centros de dependência.

No momento da apresentação do boletim desta sexta-feira, 28.658 pessoas estavam em unidades de saúde da França, sendo que 4.870 internadas em UTIs do país.

O total de casos no território francês é de 122.577, com os 1.773 adicionados hoje, o que levou o diretor geral de Saúde do país, Jérôme Salomon, a alertar que a epidemia segue sendo "massiva e severa" e pedir para que as pessoas sigam respeitando as medidas de prevenção impostas pelo governo.

Mais cedo, o Instituto Nacional de Estatística da França divulgou que de 1º de março até 13 de abril desse ano, houve 93.839 mortes no país, por diversas causas, o que representa um aumento de 25% com relação ao mesmo período de 2019. EFE

