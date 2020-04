A França registrou nesta quarta-feira mais 427 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, o que eleva o total no país para 24.087, segundo dados apresentados pelo Ministério da Saúde.

Em comunicado, a pasta indicou que desde 1º de março deste ano, quando foi registrado o óbito de número 1, são 15.053 falecimentos em hospitais e 9.034 em asilos e casas de repouso.

Desde o início da pandemia em território francês, 90.753 pessoas foram hospitalizadas, sendo que 26.834 estão internadas atualmente.

De ontem para hoje, segundo as informações oficiais, houve 650 mais pacientes recebendo alta do que novos internados em unidades de saúde.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o país, que tem 5 mil leitos de terapia intensiva, tem 7.303 pessoas em estado grave, sendo 4.207 com Covid-19, 180 a menos do que ontem.