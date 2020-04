O aumento diário de mortes por Covid-19 na França se mostrou estável pelo quarto dia consecutivo e nas últimas 24 horas foram registrados 516 óbitos, totalizando 21.856 até o momento no país, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira pelas autoridades de saúde locais.

Do total de mortes, 13.547 ocorreram em hospitais e 8.309 em asilos e centros de dependência.

Em um comunicado divulgado hoje, a Direção-Geral de Saúde afirmou que 29.219 pessoas ainda estão hospitalizadas com a Covid-19, com 1.410 novas internações nas últimas 24 horas.

A nota especificava que existem 5.053 pessoas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), com 178 novos casos graves em um dia, mas um saldo líquido de 165 pacientes a menos.

No total, desde o início da contagem, em 1º de março, a França confirmou 120.804 casos do novo coronavírus.

As autoridades de saúde enfatizaram que os próximos dias serão muito importantes, diante do final do confinamento, em 11 de maio, sobre o qual o governo adiantou hoje, que não será por região, mas será adaptado a realidade de cada área. EFE

