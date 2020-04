O número diário de mortes por Covid-19 na França caiu nas últimas 24 horas para 242, o número mais baixo dos últimos dias, subindo para 22.856 as vítimas no país, segundo revelou neste domingo as autoridades de saúde locais.

O número diário de óbitos tinha ultrapassado a marca de 300 nos últimos dois dias, além de ter beirado os 500, entre segunda e quinta-feira da semana passada.