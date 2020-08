A França permitirá a partir de 1º de setembro a realização de feiras e exposições, assim como eventos culturais que reúnam mais de 5 mil espectadores, que estão proibidos desde meados de março devido à epidemia do novo coronavírus.

O Ministério da Cultura francês afirmou em comunicado que o veto será suspenso em todo o país a partir do mês que vem. Entretanto, sob certas circunstâncias e com a autorização do governo local, alguns eventos já serão permitidos a partir de 15 de agosto.