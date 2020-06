As autoridades sanitárias da França reportaram 30 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas do novo coronavírus no país para 29.843, segundo informações divulgadas pela Direção Geral de Saúde nesta terça-feira.

Entre todos esses óbitos, 19.346 foram registrados em hospitais e 10.497 em asilos e casas de recuperação. Enquanto o primeiro número é atualizado diariamente, o segundo tem uma frequência menor de computação.