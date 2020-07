O primeiro-ministro da França, Jean Castex, anunciou nesta sexta-feira que todos os viajantes provenientes de alguns países classificados com alerta vermelho, pela forte propagação do novo coronavírus, entre eles Brasil, deverão ser passar por teste de infecção ao desembarcar no país.

A informação foi apresentada pouco depois de reunião do Conselho de Defesa e Segurança, realizada hoje para definir medidas de controle à segunda onda de casos do patógeno que provoca a Covid-19. De acordo com balanço mais recente, nas últimas 24 horas, foram mais de 1.000 infectados.