-FOTODELDÍA- PAR02. PANTIN (FRANCIA), 07/04/2020.- El presidente francés, Emmanuel Macron, ataviado con una mascarilla, conversa con personal sanitario en un centro médico de Pantin, este martes en Francia. El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, advirtió hoy de que la epidemia del coronavirus en su país está "todavía en fase de agravamiento", no se ha llegado al pico y es demasiado pronto para hablar del fin del confinamiento. EFE/ Gonzalo Fuentes / Pool

A França ultrapassou nesta terça-feira a marca de 10 mil mortes por Covid-19 registradas, com um total de 10.328 óbitos desde o dia 1º de março, 1.427 a mais do que o balanço de segunda-feira, informou o diretor-geral de Saúde do país, Jérôme Salomon.

Entre as mortes contabilizadas, 7.091 ocorreram em hospitais (597 nas últimas 24 horas) e 3.237 em asilos para idosos e outras instalações.

Embora no segundo caso tenham sido computadas 820 a mais do que o total até o dia anterior, esse número não corresponde necessariamente a novos óbitos neste período porque o governo vem recebendo aos poucos os dados desses centros e, ainda sem todas as informações, divulga a última atualização disponível.

As autoridades da saúde detalharam que em todo o país há 78.167 casos de coronavirus confirmados, um acréscimo de 3.777 em um dia, entre eles 30.027 pessoas internadas, sendo 7.131 em unidades de terapia intensiva.

O confinamento na França começou no dia 17 de março e está previsto até 15 de abril.

Além da declaração assinada que os franceses devem portar para justificar a saída de casa, a partir desta meia-noite será acrescentado um novo certificado que controla o acesso ao território nacional.

Este documento deverá ser apresentado às empresas de transporte e nos controles de chegada, e será exigido para viagens internacionais do exterior para a França metropolitana ou ultramarina e também do país para estes últimos territórios, informou nesta terça-feira o Ministério do Interior.

O certificado, disponível na internet, deve indicar se a viagem é por motivos imperativos pessoais ou familiares, uma emergência de saúde ou motivos profissionais.

"Estou ciente de que o confinamento é difícil para muitos franceses, mas é indispensável se não queremos nos encontrar em uma situação ainda pior do que a atual", disse hoje o primeiro-ministro, Édouard Philippe, na Assembleia Nacional.