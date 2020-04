A França informou nesta quinta-feira que desde o começo da epidemia registrou 12.210 mortes pelo novo coronavírus, das quais 8.044 ocorreram em hospitais, 412 delas de ontem para hoje, e 4.166 em lares de idosos e centros de dependência.

As autoridades sanitárias não conseguiram atualizar este segundo número nesta quarta devido a um problema técnico, pelo que o último número disponível, parcial, uma vez que ainda não foi recebido de todas as instituições, é de terça-feira.

O diretor-geral de Saúde da França, Jérôme Salomon, declarou na entrevista coletiva diária sobre a pandemia que há 7.066 pessoas em unidades de terapia intensiva (UTI).

Pela primeira vez, o balanço entre as altas e as internações nas UTIs é negativo, com 82 pacientes a menos, o que sugere que a epidemia está abrandando gradualmente, embora as autoridades francesas exijam cautela.

No total, 30.767 pessoas permanecem hospitalizadas e há 86.334 casos confirmados de coronavírus, acrescentou Salomon. Segundo ele, o confinamento nacional, que começou em 17 de março e será prorrogado além do prazo de 15 de abril, fixado para o momento, está começando a dar frutos. EFE

