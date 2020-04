A França atingiu nesta quinta-feira a marca de 17.920 mortes por Covid-19, 753 a mais que ontem, mas manteve a tendência de queda no número de pacientes hospitalizados e internados em unidades de terapia intensiva (UTI) devido ao novo coronavírus.

Do total de óbitos, 11.060 ocorreram em hospitais, deles 417 nas últimas 24 horas, e 6.860 em asilos e centros de dependência, embora o Executivo ainda não possua um censo específico das duas últimas instituições.

Embora ainda existam 31.305 pessoas internadas, o número de admissões foi menor que o de altas pelo segundo dia seguido, com 474 pacientes a menos. Além disso, nas UTIs, há 209 pessoas a menos que ontem.

Segundo o diretor-geral de Saúde da França, Jérôme Salomon, 67% dos pacientes considerados graves apresentavam problemas de saúde antes da infecção.

Desde o início da epidemia na França, em 1º de março, foram confirmados 108.847 casos do novo coronavírus, 2.641 deles do relatório desta quarta até agora, mas as autoridades sanitárias francesas acreditam que a circulação do vírus se estabilizou, embora a um nível elevado. EFE

