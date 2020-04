A França superou 17 mil mortes por coronavírus nesta quarta-feira, com 17.167, mas, pela primeira vez desde o início da pandemia no país, a pressão sobre os hospitais caiu.

Segundo informações do diretor-geral de Saúde do país, Jérôme Salomon, 31.779 pessoas permanecem hospitalizadas, mas o saldo entre admissões e altas foi negativo pela primeira vez desde 1º de março, com 513 pessoas a menos.

Em sua entrevista coletiva diária, Salomon afirmou que esses números devem ser vistos com cautela, já que o total de internações continua elevado, com 2.415 novas apenas nas últimas 24 horas.

O saldo nas unidades de terapia intensiva também foi negativo, neste caso pelo sétimo dia consecutivo, com 273 pacientes a menos e um total de 6.457 casos.

Dos 17.167 óbitos registrados desde 1º de março, 10.643 ocorreram em hospitais, 514 deles nas últimas 24 horas, e os outros 6.524 em asilos e casas de repouso, sobre os quais o Executivo está recebendo dados gradativamente.

Salomon disse que 106.206 casos de coronavírus foram confirmados em todo o território, sendo 2.633 deles de ontem para hoje. "Chegamos à fase de achatamento da curva de contágio, mas a linha ainda é muito alta", comentou. EFE

