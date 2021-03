A França passará a administrar a vacina da AstraZeneca também a pessoas com mais de 65 anos de idade, além daquelas abaixo dessa faixa etária, tendo em conta os resultados "muito encorajadores" do estudo de vida real realizado na Escócia.

A Alta Autoridade de Saúde (HAS, na sigla em francês), órgão em que se baseiam as decisões do governo francês, emitiu um parecer nesta terça-feira em que justifica estender o uso da vacina da AstraZeneca "a pessoas com mais de 65 anos".