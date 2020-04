O ministro da Educação da França, Jean-Michel Blanquer, propôs nesta terça-feira uma reabertura gradual das escolas a partir de 11 de maio, escalonada em três semanas e organizada para que nenhuma turma tenha mais de 15 alunos.

Na primeira semana, apenas os alunos de 6 anos, que estão aprendendo a ler, retornarão às aulas, e os alunos de 10 anos, que estão se preparando para o próximo ciclo, explicou o ministro.

Os estudantes de 11, 14 e 16 anos, além dos alunos do Terminal, que precisam se preparar para a universidade, retornarão na segunda semana, assim como os da formação profissional que estudam em oficinas.

O restante dos alunos voltará às aulas na terceira semana, de acordo com a proposta do ministro.

Blanquer indicou que, para limitar o número de alunos por turma, estão sendo estudadas opções como continuar o ensino à distância para metade da turma a cada duas semanas ou combinar o ensino com atividades esportivas.

O governo estabelecerá as linhas principais, mas caberá as diferentes escolas adaptá-las à sua própria situação. A reabertura ou manutenção do fechamento também será estudada de forma diferenciada a nível territorial.

O ministro disse que uma família pode se recusar a enviar seus filhos para a escola, mas nesse caso eles terão que garantir que sigam o ensino à distância. EFE

lmpg/phg