O Uruguai, considerado exemplo no mundo na contenção do novo coronavírus, está voltando as atenções para a fronteira seca com o Brasil, considerado atualmente o maior desafio para impedir o avanço da Covid-19 no território.

Nesta sexta-feira, Leonardo Cipriani, presidente da Administração dos Serviços de Saúde do Estado (ASSE), órgão vinculado ao Ministério da Saúde do país, se reuniu com autoridades da cidade de Rivera, que faz divisa com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.