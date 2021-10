A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira que as fronteiras terrestres e aéreas dos Estados Unidos serão reabertas, a partir de 8 de novembro, para passageiros vindos do exterior que tenham completado o esquema de vacinação contra a covid-19.

As restrições de chegada ao país estavam em vigor desde o início da propagação do novo coronavírus, em março do ano passado, ainda no governo do ex-presidente Donald Trump. O atual chefe de governo, Joe Biden, manteve as medidas ao assumir o cargo.