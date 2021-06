A Venezuela convive há anos com a escassez da produção de gasolina, última escala no declínio da petroleira estatal PDVSA, e agora se multiplicam as reclamações sobre as péssimas condições em que o combustível chega às bombas, o que, segundo motoristas, faz com que as visitas às oficinas se tornem frequentes.

Velas de ignição ou bombas de gasolina queimadas prematuramente, bicos injetores entupidos, discos de freio danificados e problemas graves no motor são algumas das falhas que os veículos podem apresentar a cada dois ou três meses como resultado da má qualidade do combustível.