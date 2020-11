Mais de 40 mil refugiados da Etiópia chegaram ao Sudão desde que um novo conflito armado começou no início do mês no território etíope, informou nesta terça-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

Os milhares de refugiados que cruzam a fronteira diariamente são habitantes de Tigré, foco das hostilidades entre a rebelde Frente Popular de Libertação de Tigré - partido governante nesta região do norte do país, na fronteira com Sudão e Eritreia - e o Exército etíope.