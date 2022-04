O ex-presidente peruano Alberto Fujimori está "muito preocupado" com o pedido da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) para que o Estado do Peru se abstenha de acatar uma ordem do Tribunal Constitucional (TC) para que seja liberto, informou seu advogado, César Nakasaki.

O advogado visitou Fujimori nesta quinta-feira na prisão de Lima, onde o ex-mandatário cumpre uma pena de 25 anos por crimes contra a humanidade. Depois, declarou que não esperavam que a Corte IDH ordenaria "medidas provisórias" para impedir a iminente libertação.