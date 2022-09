O Fulham anunciou nesta quinta-feira a contratação do meia brasileiro Willian, ex-Corinthians, que assinou vínculo por uma temporada com o clube londrino, que ocupa atualmente o sétimo lugar do Campeonato Inglês.

O experiente jogador, de 34 anos, estava sem equipe desde a rescisão do contrato com o Timão, que foi oficializada no início deste mês.