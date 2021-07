Funcionários da embaixada de Cuba no México entraram em confronto nesta terça-feira com manifestantes mexicanos que protestavam contra a repressão ao governo de Miguel Díaz-Canel durante as manifestações públicas dos últimos dias no país.

Eles impediram a realização de um evento convocado pela Comissão Mexicana de Direitos Humanos (CMDH), a Juventude da Organização Democrática Cristã da América (JODCA) e partidários do Partido de Ação Nacional (PAN).