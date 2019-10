Funcionários da General Motors (GM) nos Estados Unidos assinaram o acordo coletivo negociado pelo sindicato United Auto Workers (UAW) e a empresa, pondo ponto final à greve mais longa do setor automotivo no país em 50 anos.

O convênio, aprovado por 57% dos 41 mil filiados da UAW que votaram, regerá as relações da GM com seus empregados pelos próximos quatro anos. O acordo inclui, entre outras coisas, dois reajustes salariais de 3% ao longo do período e uma bonificação de US$ 11 mil para os novos contratados.