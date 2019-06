Os funcionários da Petrobras no Uruguai, com o apoio da central sindical uruguaia PIT-CNT e da Federação Única dos Petroleiros do Brasil, começaram nesta segunda-feira uma greve geral que será mantida até que seja solucionado o conflito laboral com a companhia.

No ato que marcou o início da greve, na Praça Independência de Montevidéu, o porta-voz do sindicato do gás do Uruguai, Alejandro Acosta, disse a jornalistas que os trabalhadores protestam contra a recusa da Petrobras à última proposta de negociação por parte do governo do país.