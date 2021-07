A Beygood, organização social fundada por Beyoncé, condenou nesta sexta-feira o assassinato do jovem espanhol de origem brasileira Samuel Luiz Muñiz, que foi espancado até à morte na Espanha supostamente por motivacões homofóbicas.

A fundação de Beyoncé expressou sua solidariedade com a família e amigos de Samuel, de quem se despediu com a mensagem "Rest in Power" ("Descanse no Poder"), no lugar do habitual "Rest in Peace" ("Descanse em Paz"), um slogan usado pela comunidade LGBTQIA+ nos Estados Unidos para homenagear as pessoas que sofreram homofobia.