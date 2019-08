O criador do site 8chan, o fórum de internet onde se radicalizaram alguns dos responsáveis por massacres com armas de fogo como os ocorridos neste fim de semana no Texas e em Ohio, nos Estados Unidos, exigiu que a página seja fechada em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo jornal "The New York Times".

"Fechem a página. Ela não está fazendo nenhum bem ao mundo. É totalmente negativo para todos, exceto para seus usuários. E, você sabe de uma coisa? É ruim para eles também. Eles não se dão conta", disse Frederick Brennan, que mora nas Filipinas.