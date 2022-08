O funeral do último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, que morreu ontem, aos 91 anos, vai acontecer no sábado, no Salão das Colunas da Casa dos Sindicatos, em Moscou, um local reservado a personalidades ilustres.

"O enterro acontecerá no sábado, no cemitério Novodevichi, e o velório será realizado no Salão das Colunas da Casa dos Sindicatos", disse Irina, filha de Gorbachev, de acordo com a agência de notícias russa "Interfax".