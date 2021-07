O funeral de Estado do presidente do Haiti, Jovenel Moise, assassinado a tiros em 7 de julho, será realizado no dia 23, em Cap-Haitien, no norte do país, comunicou o governo nesta sexta-feira.

O anúncio foi feito pelo ministro de Cultura e Comunicação, Pradel Henríquez, em discurso ao lado do primeiro-ministro interino, Claude Joseph.